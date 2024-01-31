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Максим Шабанов повторил клубный рекорд «Трактора» по голам за одну регулярку КХЛ

Максим Шабанов повторил клубный рекорд «Трактора» по голам за одну регулярку КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом». Идёт третий период — счёт 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Буллиты
1 : 1
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Журавлёв, Хрипунов) – 28:43 (5x5)     1:1 Шабанов (Яруллин, Ткачёв) – 34:40 (5x5)    

На 35-й минуте матча гол забил нападающий «Трактора» Максим Шабанов, которому ассистировали Альберт Яруллин и Владимир Ткачёв. Этот гол стал для Шабанова 23-м в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, Шабанов повторил клубный рекорд «Трактора» по голам за одну регулярку КХЛ. В сезоне-2019/2020 Лукаш Седлак забросил 23 шайбы.

Максим Шабанов забросил 23-ю шайбу в сезоне и повторил клубный рекорд «Трактора» по голам за одну регулярку КХЛ. В сезоне-2019/2020 чешский нападающий Лукаш Седлак забросил 23 шайбы.

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