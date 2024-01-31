Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» обыграл «Автомобилист» по буллитам и продлил победную серию до пяти матчей

«Трактор» обыграл «Автомобилист» по буллитам и продлил победную серию до пяти матчей
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом». Упорный матч завершился победой челябинцев со счётом 2:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Журавлёв, Хрипунов) – 28:43 (5x5)     1:1 Шабанов (Яруллин, Ткачёв) – 34:40 (5x5)     2:1 Ткачёв – 65:00    

Счёт в середине второго периода открыл французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста, которому ассистировали Юрий Журавлёв и Степан Хрипунов. «Трактор» довольно быстро смог сравнять счёт благодаря голу Максима Шабанова с передач Альберта Яруллина и Владимира Ткачёва. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью. Победный бросок в серии буллитов на счету Владимира Ткачёва. Ворота команд защищали голкиперы Зак Фукале и Евгений Аликин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» продлил свою победную серию до пяти матчей.

Материалы по теме
Видео
Максим Шабанов повторил клубный рекорд «Трактора» по голам за одну регулярку КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android