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Кравец: «Авангард» мог решить исход матча с «Барысом» раньше, забив простые моменты

Кравец: «Авангард» мог решить исход матча с «Барысом» раньше, забив простые моменты
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Барысом» (3:1) и заявил, что омичи могли решить исход встречи раньше и не доводить дело до нервной концовки.

«Непростая игра. Соперник играл на очень хороших скоростях, был заряжен, очень прилично действовал в давление все три периода. Рад, что во втором периоде проявили мастерство, желание, мало теряли шайбу, много играли в зоне соперника. В третьем периоде можно было решить исход матча раньше, забив довольно простые моменты, но всё равно дотерпели, проявили характер, добились командной победы», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» взял реванш у «Барыса» за поражение 28 декабря со счётом 1:5.

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