Кравец: при новом тренере «Барыс» перестал играть в откат

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец заявил, что при новом тренере «Барыс» изменил тактику игры на более атакующую.

«Гуляева просил делать в каждой смене ту работу, которая от него требуется. Я доволен его игрой, сыграл надёжно и уверенно. «Барыс» при Болякине доставляет наибольшее количество проблем в этом сезоне? При Болякине команда на 200% стала более агрессивная, активная, перестали играть в откат, много моментов создают. Неслучайно к ним пришли победы, более активный хоккей лучше развивает хоккеистов.

Переживаний за короткую скамейку «Авангарда» в защите нет, сегодня вот Рыков провёл достойный матч, без паники, много точных передач сделал», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.