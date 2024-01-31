«Просто некоторые игроки почему-то перестали двигаться». Болякин — о поражении «Барыса»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин оценил домашнее поражение в матче с «Авангардом» (1:3).

«Что скажу: парни старались, сражались. Неплохие первый и третий периоды по содержанию. У нас есть определённые проблемы в обороне, они и сказываются на результате. С одним голом тяжело выиграть, особенно у сильных соперников. Из-за ошибок, когда игроки теряют свои сектора, мы и проигрываем в таких встречах.

Не сказал бы, что «Авангард» был сильнее нас сегодня. Мы просто провалили начало второго периода, совершали ошибки, некоторые игроки почему-то перестали двигаться. В декабрьском матче с «Авангардом» у нас была полноценная команда, сейчас некоторые связки нарушены. Но это не оправдание», — передаёт слова Болякина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.