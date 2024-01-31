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Федотов отражал шайбу шлемом, Виноградов атаковал Нестерова ногой. Фото победы ЦСКА

Федотов отражал шайбу шлемом, Виноградов атаковал Нестерова ногой. Фото победы ЦСКА
Федотов отражал шайбу шлемом
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Победу во встрече одержали армейцы со счётом 3:2.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Нижегородцы открыли счёт уже на третьей минуте матча — отличился Кирилл Воронин с передач Богдана Конюшкова и Даниила Бокуна. Армейцам удалось отыграться уже в середине первого периода благодаря голу Андрея Светлакова, которому ассистировали Антон Слепышев и Артём Барабоша. В концовке второго периода вывел армейцев вперёд Константин Окулов с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко. Удвоил преимущество ЦСКА голом в середине третьего периода Григоренко. Нижегородцы смогли лишь сократить отставание в счёте до минимума благодаря голу на последней минуте матча.

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