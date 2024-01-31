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Ларионов — о задаче «Торпедо» на конец регулярки: главный ответ — сохранить игроков

Ларионов — о задаче «Торпедо» на конец регулярки: главный ответ — сохранить игроков
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ главной задачей будет сохранение здоровья и свежести лидеров команды.

«Главная задача на конец регулярки? Главный ответ — это сохранить игроков. У нас нет фарм‑клуба, нет длинной скамейки людей, которые могли бы выйти и сыграть вместо них. Нам важно, чтобы все были здоровы. Да, постараемся показывать игру, но те люди, которые несут груз в этом сезоне, постараемся их каким-то образом разгрузить. Важно, чтобы ребята были не то чтобы отдохнувшими, но нужно, чтобы ребята получили паузу, чтобы, когда это необходимо, они были в хорошем состоянии. Это куда важнее, чем ближайшие матчи», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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