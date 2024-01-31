Якубов — о матче со СКА: пора уже сыграть нормально с этой командой

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Равиль Якубов заявил, что предстоящий матч с петербургским СКА станет для московских армейцев особенно принципиальным. ЦСКА проиграл СКА все пять матчей текущего сезона.

«Следующий матч со СКА будет для нас более важен, чем обычное армейское дерби, в свете 0-5 в этом сезоне? Думаю, что будет. Сегодня после игры сами ребята сказали, что следующая игра очень важна. Традиционно, когда хоккеист получает приз лучшему игроку. И высказали ребятам такое мнение, что пора уже сыграть нормально с этой командой», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Заключительный матч армейского дерби регулярного чемпионата пройдёт 2 февраля в Москве.