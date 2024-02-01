Официально: «Ванкувер» обменял Андрея Кузьменко в «Калгари»

В НХЛ состоялся обмен между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», согласно которому в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовал форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо, сообщает CapFriendly.

Также, в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

Напомним, ранее Кузьменко отказался от запрета на обмен ради перехода в стан «Флэймз». В последнее время игровое время россиянина в «Ванкувере» сократилось из-за недовольства его игрой главного тренера Рика Токкета.

Всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.