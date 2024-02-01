«В этой сделке есть риск». Журналист — об обмене между «Калгари» и «Ванкувером»

Североамериканский журналист Роб Уильямс прокомментировал громкий обмен между «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс», состоявшися этой ночью.

Напомним, согласно сделке в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовал российский форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также, в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

«В этой сделке есть риск (через пять месяцев Линдхольма можно было бы получить бесплатно), но если когда-то и было время для «Кэнакс» пойти на это, то сейчас. Они не отдали топ-проспекта, и драфт-пик первого раунда будет низким. Это захватывающее время для болельщиков «Ванкувера», — написал Уильямс в социальных сетях.

Ранее Кузьменко отказался от запрета на обмен ради перехода в стан «Флэймз». В последнее время игровое время россиянина в «Ванкувере» сократилось из-за недовольства его игрой главного тренера Рика Токкета. Всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.

На счету Линдхольма в текущем регулярном чемпионате 49 матчей и 32 (9+23) очка.