Вратарь «Амура» Бобков высказался о судейском скандале в матче с «Авангардом»

Вратарь «Амура» Игорь Бобков прокомментировал скандал, произошедший в этом сезоне с одним из главных арбитров КХЛ и главным тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом.

«Конфликт Наумова и Кравца? Я вообще не видел момент, не понял, что там произошло. Судья сказал «рот закрой»? Я поиграл с Бобом Хартли, который судьям вообще ничего не прощал (смеётся). Он на английском выговаривал, судей не любил никогда. Но такого не было. Думаю, это эмоции. Думаю, ничего такого в этом нет, они потом всё обсудили. Просто несколько удалений подряд было у «Авангарда», вот тренер и был не очень доволен. Это эмоции, это хоккей, это игра», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате» сегодня в 10:00 мск.