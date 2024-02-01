Бобков: в КХЛ слишком много удалений, которых на самом деле не было, а они решали исход

Вратарь «Амура» Игорь Бобков высказался о судействе в КХЛ и заявил, что в лиге много спорных удалений, которые решали исход матчей.

«Стараюсь с судьями вообще не разговаривать. Во-первых, не хочу отвлекаться, а во-вторых — это тоже люди. Они тоже ошибаются. Это их работа, за которую они получают деньги. Они хотят делать её хорошо. Выходить и делать всякую ерунду им смысла нет. Судья всегда прав. Если судья не прав — судья всегда прав. Ни разу в жизни не видел, чтобы судьи меняли свои решения. Свистнули — всё. Сейчас ввели изменения, что судьи могут просматривать спорные моменты, и это правильно, потому что слишком много удалений, которых на самом деле не было, а они решали исход матча. Особенно пятиминутные, когда кто-то кого-то ударил клюшкой по лицу, а потом оказывалось, что игрок сам себя ударил или же это его партнёр.

Например, недавно мы играли с «Авангардом». Был момент, когда все подумали, что была игра высоко поднятой клюшкой, а оказалось, что шайба в лицо попала. К судьям после игры могу подъехать, чтобы какие-то вопросы задать, а во время — бессмысленно. Хотя они любят поболтать. Иногда даже меня пытаются на разговор вывести, но я стараюсь избежать этого. Бывает, мы только меньшинство отыграли, а ко мне подъезжают — «Ну что, как дела?» Я отдышаться не могу, говорю: «Нормально всё, спасибо» (улыбается). Конечно, они любят поболтать. Особенно те, кто в Хабаровск прилетает — голова кругом, семь часов разница, тяжело», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате»: