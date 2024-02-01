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Бобков: в «Амуре» моё представление об игре вратаря перевернули с ног на голову. Всё проще

Бобков: в «Амуре» моё представление об игре вратаря перевернули с ног на голову. Всё проще
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Вратарь «Амура» Игорь Бобков рассказал, что изменил своё отношение к работе после перехода в хабаровский клуб.

«Работа с тренером вратарей «Амура» Алексеем Жигаревым? Только положительные слова могу сказать. С Алексеем Александровичем приятно работать. Мы работаем и на льду, и в зале. Работа всегда строится отдельно, у нас свой вратарский зал. Всё с умом, всё по делу. Я привык соблюдать субординацию, поэтому для меня вопрос возраста не стоит. Когда я пришёл в клуб летом, он объяснил мне какие-то новые моменты. Понятно, что я как игрок должен выполнять требования тренера, но он немножко перевернул моё понимание во вратарском деле. Мы смотрели много видео, и я сам подмечал, что в каких-то моментах сыграть тем образом, который он показывает, будет правильно, и это с ног на голову перевернуло моё представление, как нужно сыграть — как углы срезать, как подкатываться, где ставить клюшку. Оказывается, всё намного проще и спокойнее. Он сыграл огромную роль в улучшении моих показателей», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате»:
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