Агент Андрея Кузьменко прокомментировал обмен россиянина в «Калгари»

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего Андрея Кузьменко, прокомментировал обмен россиянина из «Ванкувера» в «Калгари».

«С воскресенья мы работали с «Ванкувером» и «Калгари». Прежде чем дать согласие на обмен, Андрей Кузьменко поговорил с генеральным менеджером и главным тренером. Он с нетерпением ждёт возможности присоединиться к «Калгари Флэймз».

Он чрезвычайно признателен за поддержку, полученную от команды и болельщиков за последние 1,5 года. Спасибо, что дали ему возможность играть в НХЛ и называть Ванкувер своим домом», — написал Мильштейн в своей соцсети.

Напомним, согласно сделке в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовали российский форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.