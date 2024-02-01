Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв оценил перформанс в стиле фильма «Брат» на дерби «Трактор» – «Автомобилист». В ролике участвовала певица Ирина Салтыкова, которая снималась в фильме «Брат 2». Идея ролика отсылает к двоюродным братьям Заварухиным — Алексею, который является главным тренером челябинского клуба, и Николаю — наставнику «Автомобилиста».

«Да, здорово, что обе команды открыты к этому и делают такие интересные ролики, которые напоминают фильм. Считаю, это развивает лигу в целом.

Было ли желание увидеть выступление Ирины Салтыковой? Была идея в перерыве всем остаться на лавочке! Знаком с её творчеством как раз по фильму «Брат 2». Продюсеры проделали колоссальную работу. Видно — не зря!» — цитирует Ткачёва Metaratings.

В прошедшем заключительном матче уральского дерби сезона победу по буллитам праздновал «Трактор» со счётом 2:1.