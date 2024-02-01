Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев объяснил, почему в «Калгари» решились на обмен ведущего нападающего Элиаса Линдхольма на российского форварда Андрея Кузьменко. Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» защитников Хантера Бржустевича и Йони Юрмо, пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

«В последние пару лет мы слышали много нюансов, происходящих в «Калгари». Например, то, что хоккеисты не особо хотели играть в этой команде. Особенно те, которые приближались к статусу неограниченно свободных агентов. В данном случае Элиас Линдхольм летом становится НСА. В «Калгари» его удержать будет сложно. У «Ванкувера» же была потребность в получении центрального нападающего, которого они и выменяли», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко. 29-летний Линдхольм за 49 матчей записал на свой счёт 32 (9+23) очка.