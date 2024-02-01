Хоккейный агент подробно разобрал громкий обмен в НХЛ с участием Кузьменко

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев подробно разобрал обмен между «Калгари» и «Ванкувером» с участием российского нападающего Андрея Кузьменко и форварда Элиаса Линдхольма.

«Это достаточно серьёзный тактический обмен. Мы знаем, что генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин также является шведом. Наверняка какие-то разговоры со своим соотечественником Линдхольмом перед сделкой у них проходили. Как и какие-то договорённости после окончания контракта Элиаса. Но это мы можем только предполагать.

«Калгари» уходит в полную перестройку с желательным набором качественных и талантливых игроков, которые в статусе ограниченно свободных агентов смогут показывать серьёзный хоккей. Болельщики у обеих команд требовательные, клубы играют в одном дивизионе. Поэтому матчи всегда будут принципиальными. Сейчас команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Если у «Ванкувера» есть реальные шансы бороться за высокие места в плей-офф, то «Калгари», понимая складывающуюся ситуацию, делает вложение в будущее. Что, в принципе, тоже верно», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко. 29-летний Линдхольм за 49 матчей записал на свой счёт 32 (9+23) очка.