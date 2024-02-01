Якушев рассказал, что Анатолий Тарасов возил в багажнике своей «Волги»

Легендарный форвард сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, на какой машине ездил по Москве великий главный тренер советской сборной Анатолий Тарасов.

«На какой машине Тарасов рассекал по Москве? «Волга», известная у него машина была, а самым известным у него багажник был. Там у него соленья, он их любил все, любые. Он возил их с собой, да», — сказал Якушев в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

Тандем Аркадий Чернышёв и Анатолий Тарасов установил непревзойдённый рекорд — в течение девяти лет подряд (1963—1971) сборная СССР по хоккею под их руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах. В 1974 году Тарасов введён в Зал хоккейной славы в Торонто.