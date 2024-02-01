Брюквин – о домашнем феномене «Нефтехимика»: у нас лёд, к которому тяжело привыкнуть

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин рассказал, почему нижнекамская команда гораздо лучше играет дома. Нижнекамцы делят первое место с «Ак Барсом» по очкам в домашних матчах, а на выезде занимают последнее место в КХЛ.

«Сейчас идёт очень важная часть чемпионата для нас, так что все игры непростые. Что изменилось в сравнении с неудачным стартом сезона? Начали побеждать, и пришла уверенность. Когда выигрываешь, у тебя всё хорошо, когда проигрываешь – всё плохо. Думаю, что в целом появились слаженность и химия в сочетаниях, да и много технических моментов отработали.

Дома играем намного лучше, чем на выезде? Дома нас поддерживают наши болельщики и близкие. Плюс у нас лёд, к которому тяжело привыкнуть. А на выезде, как мне кажется, отдаём инициативу хозяевам, хотя надо каждый матч играть первым номером», — сказал Брюквин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Брюквиным читайте завтра, 2 февраля, в 08:00 мск.