Брюквин – о голе за ЦСКА в прошлом сезоне: не хотелось радоваться при болельщиках «Динамо»

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин рассказал, что не хотел радоваться забитому голу при болельщиках московского «Динамо», за которое выступал ранее. Брюквин забрасывал шайбу в составе ЦСКА на домашней площадке бело-голубых.

«Недавний гостевой матч с «Динамо»? На этой арене у меня всегда самые тёплые чувства. «Динамо» меня вырастило и является родным домом для меня.

В прошлом сезоне, выступая за ЦСКА, забил и улыбнулся только на скамейке? Не хотелось радоваться при болельщиках «Динамо». Только на лавке позволил себе улыбнуться», — сказал Брюквин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Брюквиным читайте завтра, 2 февраля, в 08:00 мск.