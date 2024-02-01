Известный тренер Андрей Назаров предложил выставить Латвии счёт за контракты их хоккеистов в России. Сегодня правительство Латвии на законодательном уровне запретило сборным своей страны контактировать с командами из России и Беларуси.

«Мы много говорили про Финляндию, а теперь Латвия принимает официальный закон и запрещает своим спортсменам соревноваться с нашими и белорусскими атлетами, а также принимать у себя турниры, среди участников которых есть россияне и белорусы даже в нейтральном статусе. Дошли уже до полного маразма! Думаю, что, например, в хоккее нужно пересмотреть, сколько мы вкладывали денег в контракты латвийских хоккеистов и в развитие местного хоккея, а затем выставить обнаглевшим латышам счёт.

Знаете, есть такой хороший анекдот. «Латыши перевели Камасутру — получилось весело! Но почему-то опять про советскую оккупацию». И так у них во всём. Всё время что-то им мерещится», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.