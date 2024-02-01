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Мухамадуллин и Денисенко сыграют на Матче звёзд АХЛ

Мухамадуллин и Денисенко сыграют на Матче звёзд АХЛ
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Американская хоккейная лига объявила об изменениях в составах игроков на Матч звёзд АХЛ, который пройдёт 4-5 февраля в Сан-Хосе.

Российский защитник «Сан-Хосе Барракуда» Шакир Мухамадуллин и нападающий «Хендерсон Сильвер Найтс» Григорий Денисенко были добавлены в состав Тихоокеанского дивизиона. Они заменили игроков, которые не смогут принять участие в Матче звёзд.

Напомним, сегодня, 1 февраля, Мухамадуллин набрал своё первое очко в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе Шаркс» в игре с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ). 22-летний россиянин проводит свою третью игру в лиге. Ранее в этом сезоне Мухамадуллин принял участие в 39 матчах за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях.

Денисенко в нынешнем сезоне АХЛ сыграл 40 матчей, где набрал 37 (13+24) очков. В сезоне-2023/2024 НХЛ за «Вегас Голден Найтс» Григорий провёл три матча без набранных очков.

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