Экс-игрок СКА: Никишину рано ехать в НХЛ, мы тоже хотим смотреть на хороших хоккеистов

Бывший игрок СКА, заслуженный тренер России Юрий Гайлик оценил игру защитника армейского клуба Александра Никишина.

«Он играет результативно, агрессивно, в обороне успевает. Знаете, был такой шведский защитник Берьё Сальминг, тоже опасный у чужих ворот. Ему же сейчас сколько – 22 года? Хороший возраст. Это ещё „селезёнка“. Могу пожелать только хорошей карьеры.

Ему пора уезжать в НХЛ? Ни в коем случае. Ребята должны отработать здесь хотя бы до 25 лет. Мы тоже хотим смотреть на хороших хоккеистов», — цитирует Гайлика «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний Никишин сегодня, 1 февраля, был признан лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги в январе. В 12 играх месяца Никишин, являющийся капитаном армейцев, набрал 13 очков, забросив четыре шайбы и сделав девять результативных передач. Всего же в нынешнем сезоне Никишин сыграл 57 матчей, в которых набрал 48 (15+33) очков.