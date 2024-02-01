Третий бомбардир «Коламбуса» пропустит около восьми недель

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли пропустит около восьми недель из-за травмы голени, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, нападающий получил травму левой ноги в игре с «Сиэтлом» (2:4) 29 января. Он ушёл в подтрибунное помещение после столкновения с форвардом «Кракен» Джаредом Макканном во втором периоде.

Отметим, что Фантилли занимает третье место среди бомбардиров «Блю Джекетс» в нынешнем сезоне. На счету 19-летнего канадца 27 (12+15) очков в 49 встречах.

«Коламбус» набрал 42 очка за 50 матчей и располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 11 февраля встретятся на своём льду с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч начнётся в 3:00 мск.