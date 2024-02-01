Гавриков рассказал, как поддерживал Чинахова и Воронкова во время их адаптации к НХЛ

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал, как поддерживал нападающих «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова во время их адаптации к Национальной хоккейной лиге.

«Был с Чинаховым и Воронковым на связи, когда у них сложилась непростая ситуация, поддерживал. Говорили с ними о разных вещах, и я понимал, что они чувствуют. Не пытался отговаривать [от возвращения в КХЛ] или навязывать своё мнение — просто было интересно, как это происходит, поскольку я плюс-минус знаком с ситуацией внутри команды и хорошо знаю парней», — приводит слова Гаврикова «Известия».

В нынешнем сезоне Чинахов сыграл 39 встреч, в которых забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач. Дмитрий Воронков в 44 матчах набрал 25 (12+13) очков.