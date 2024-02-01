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Форвард «Салавата Юлаева» Алалыкин забил красивый лакросс-гол «Ладе»

Форвард «Салавата Юлаева» Алалыкин забил красивый лакросс-гол «Ладе»
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В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает тольяттинскую «Ладу». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Шумаков (Моисеев) – 11:04 (5x5)     1:1 Огирчук (Цулыгин, Ефремов) – 13:24 (5x5)     2:1 Ливо (Шаров) – 22:05 (5x3)     3:1 Алалыкин (Башкиров, Бирюков) – 23:44 (5x5)     4:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 27:57 (5x5)     5:1 Василевский (Пустозёров) – 39:33 (5x5)     5:2 Грошев – 53:04 (4x5)    

На четвёртой минуте второго игрового отрезка Данил Алалыкин с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова забил красивый лакросс-гол в ворота голкипера тольяттинского клуба Александра Трушкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне Алалыкин провёл 29 встреч, в которых записал на свой счёт 12 (2+10) очков.

В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

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