Форвард «Салавата Юлаева» Алалыкин забил красивый лакросс-гол «Ладе»

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает тольяттинскую «Ладу». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
На четвёртой минуте второго игрового отрезка Данил Алалыкин с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова забил красивый лакросс-гол в ворота голкипера тольяттинского клуба Александра Трушкова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В нынешнем сезоне Алалыкин провёл 29 встреч, в которых записал на свой счёт 12 (2+10) очков.
В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».
- 1 февраля 2024
-
19:22
-
19:07
-
19:03
-
18:51
-
18:44
-
18:31
-
18:18
-
18:06
-
17:59
-
17:38
-
17:27
-
17:09
-
16:52
-
16:39
-
16:22
-
16:14
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:17
-
14:10
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10