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Борис Михайлов высказался о решении клубов КХЛ увеличить лимит на легионеров

Борис Михайлов высказался о решении клубов КХЛ увеличить лимит на легионеров
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Выдающийся нападающий сборной СССР двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил желание клубов Континентальной хоккейной лиги увеличить лимит на легионеров с трёх до пяти со следующего сезона.

«Увеличение количества легионеров закрывает путь молодым перспективным хоккеистам. А легионеры потом уедут», — сказал Михайлов ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ». 17 января 2024 года новосибирской «Сибири» присудили четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Сообщалось, что у игрока сибиряков Фёдора Гордеева есть спортивное гражданство США.

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