«Дискриминация своих спортсменов». Быков — о решении Латвии в отношении России

Бывший главный тренер сборной РФ по хоккею Вячеслав Быков оценил решение правительства Латвии принять закон, запрещающий сборным своей страны проводить матчи с командами России и Беларуси.

«Навредит ли это России? Нет, нам это ни коим образом не навредит, вот эта русофобия с их стороны, полная дискриминация своих спортсменов, это навредит только им. Я очень сожалею их спортсменам, что они попадают в эту ситуацию. Ну, мы здесь ничем не сможем им помочь», — приводит слова Быкова «ВсёПроСпорт».

Отметим, что теперь на территории Латвии официально запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из России или Беларуси. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено играть с упомянутыми сборными на территории других государств. Основная цель закона — подчеркнуть солидарность с Украиной и «не дать России узаконить преступления через спорт», отмечается в пояснении к поправкам.