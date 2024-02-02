Брюквин: обидно, что в «Авангарде» не было возможности до конца показать свой уровень

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин рассказал о периоде своей карьеры в омском «Авангарде».

«Период карьеры в «Авангарде»? Обидно, что не было возможности до конца показать уровень, на который способен. К сожалению, и травмы сказались. Хоть, может, и не так много играл у Боба Хартли, но он меня очень многому научил, особенно при игре в обороне. Я ему благодарен», — сказал Брюквин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Владимир Брюквин играл за «ястребов» в сезоне-2021/2022. За 47 матчей в регулярке и плей-офф форвард набрал 12 (9+3) очков.

В текущем сезоне 29-летний нападающий сыграл 59 матчей, в которых набрал 27 (9+18) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Брюквиным читайте на «Чемпионате»: