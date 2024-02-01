ЦСКА расторг контракт с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина вратарём Шарыченковым

ЦСКА расторг контракт с голкипером Александром Шарыченковым, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Для 32-летнего хоккеиста нынешний сезон был третьим в составе ЦСКА. Вместе с армейской командой Шарыченков стал обладателем Кубка Гагарина-2023. В текущем сезоне вратарь провёл 12 матчей, выиграл из них пять с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.

Всего же Шарыченков становился обладателем Кубка Гагарина трижды — один раз в составе московского «Динамо» (2013), один раз в составе «Ак Барса» (2018) и в составе армейцев.

Напомним, накануне ЦСКА победил «Торпедо» (3:2). Благодаря этой победе армейский клуб стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ. Всего на данный момент известны 9 из 16 участников плей-офф.