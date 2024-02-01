Журналист: Гюнцель отказался от шестилетнего контракта с «Питтсбургом» на $ 51 млн

Журналист Ник Кипреос сообщил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель отказался от шестилетнего контракта с «пингвинами» на общую сумму $ 51 млн (кэпхит $ 8,5 млн). Таким образом обмен форварда становится всё более вероятным.

Ранее в СМИ появилась информация, что в обмене Гюнцеля заинтересован «Ванкувер Кэнакс». 29-летний Гюнцель проводит свой восьмой сезон в составе «Питтсбурга». В 2017 году вместе с «Пингвинз» американец стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего за карьеру в «Питтсбурге», который выбрал его под общим 77-м номером на драфте-2013, Гюнцель набрал к данному моменту 463 (219+244) очка в 499 встречах. В сезоне-2023/2024 Джейк записал на свой счёт 49 (22+27) результативных баллов в 46 играх.