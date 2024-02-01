Чинахов обладает самым сильным броском среди игроков «Коламбуса» в нынешнем сезоне

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов обладает самым сильным броском в нынешнем сезоне среди всех игроков клуба, сообщает пресс-служба команды.

23-летний форвард занял весь топ-3 самых сильных бросков за первую половину сезона «Блю Джекетс: 166,6 км/ч, 164,3 км/ч и 161,6 км/ч.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 23-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 39 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.

Ранее защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал, как поддерживал нападающих «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова во время их адаптации к Национальной хоккейной лиге.