«Питтсбург» может обменять Гюнцеля, если стороны не приблизятся к подписанию контракта

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» может рассмотреть вариант с обменом ведущего нападающего Джейка Гюнцеля, утверждает издание The Athletic.

Отмечается, что возможный сценарий обмена зависит от хода переговоров клуба и игрокам о новом контракте. Если стороны не будут близки к подписанию договора, обмен возможен. Действующее соглашение нападающего с кэпхитом $ 6 млн в год рассчитано до завершения этого сезона.

Сообщается, что генеральный менеджер американского клуба Кайл Дубас не боится обменять Гюнцеля, даже если капитан команды Сидни Кросби и главный тренер Майк Салливан предпочли бы оставить его в «Питтсбурге». Ранее сообщалось, что Гюнцель отказался от шестилетнего контракта с «пингвинами» на общую сумму $ 51 млн (кэпхит $ 8,5 млн).