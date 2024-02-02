Василевский: отдал бурек Алалыкину. Такой гол он забил! Не каждый день увидишь

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский после победного матча с «Ладой» (5:2) оценил лакросс-гол партнёра по команде нападающего Данилы Алалыкина.

«Усталость чувствовалась в первом периоде, но во втором мы немного разыгрались, забили голы, повели в счёте и спокойно доиграли этот матч.

Забил красивую шайбу? На неудобную руку её принял, когда уже развернулся, то увидел, что можно в дальний верхний угол бросать — удачно попал (улыбается).

Насколько почётно быть обладателем бурека? Классно, да! Но сегодня я отдал его Алалыкину. Такой гол он забил! Не каждый день увидишь, хотя последняя неделя богата на лакроссы.

Впереди игры с лидерами? Хорошие соперники, хорошая проверка перед плей-офф. Завтра выходной, нужно отдохнуть. Будем выходить с полными силами и желанием, ожидаем полные трибуны, болельщики погонят нас вперёд. Мы должны быть заряжены только на победу!», — приводятся слова Василевского на официальном сайте КХЛ.

Сам Василевский также отметился заброшенной шайбой, которая стала для уфимцев в этом матче.