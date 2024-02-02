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«Торонто» и «Виннипег» проявляют интерес к Александру Барабанову

«Торонто» и «Виннипег» проявляют интерес к Александру Барабанову
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29-летний российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов своей игрой привлёк внимание сразу двух клубов Национальной хоккейной лиги – «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Об этом сообщает The Fourth Period.

Барабанов уже знаком «Мэйпл Лифс», поскольку он дебютировал в НХЛ в сезоне-2020/2021 в составе именно этой команды, прежде чем перешёл в «Шаркс». Учитывая, что «Мэйпл Лифс» нужно немного больше результативности в нижних звеньях, воссоединение с Барабановым может иметь смысл за разумную цену.

Что касается «Джетс», это ещё один клуб, стремящийся улучшить своё третье сочетание атаки, поэтому привлечение Барабанова для них также имело бы смысл. Он также хорошо вписался бы в их игру в большинстве из-за своих игровых способностей.

Напомним, в нынешнем сезоне Барабанов принял участие в 31 встрече в составе «Сан-Хосе», в которых отметился девятью (3+6) результативными действиями при показателе полезности «-18». Это его последний сезон по двухлетнему соглашению с «Шаркс» на $ 2,5 млн в год.

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