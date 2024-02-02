Элиас Линдхольм прокомментировал обмен из «Калгари» в «Ванкувер»

29-летний шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Линдхольм поделился эмоциями после обмена из «Калгари Флэймз».

«Это интересно. С кем бы я ни играл, я просто постараюсь делать своё дело. Необходимо из раза в раз делать одни и те же вещи – усердно работать и помогать команде. Сейчас я постараюсь насладиться этим уикендом на Матче звёзд НХЛ, а там посмотрим», — приводит слова Линдхольма пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Линдхольм в составе «Калгари» провёл 49 матчей, в которых набрал 32 (9+23) очка при показателе полезности «-8». Всего в 792 встречах в НХЛ на его счету 545 (212+333) результативных действий. Нынешний сезон – последний по его шестилетнему контракту на общую сумму в $ 29,1 млн ($ 4,85 млн в год).