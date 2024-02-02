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В «Ванкувере» отреагировали на слухи о возможном обмене Никиты Задорова

В «Ванкувере» отреагировали на слухи о возможном обмене Никиты Задорова
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд прокомментировал появившиеся в заокеанских СМИ слухи о возможном расставании с 28-летним российским защитником Никитой Задоровым.

«Нет, мы не работаем на рынке по Задорову», — приводит слова Рутерфорда журналист The Athletic Рик Даливал в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Задоров был обменян в «Ванкувер Кэнакс» из «Калгари Флэймз» по ходу нынешнего сезона. В составе «косаток» Никита уже успел провести 24 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+6». Всего в НХЛ защитник провёл 612 встреч и набрал 136 (42+94) очков. Это его последний год по двухлетнему контракту с зарплатой в $ 3,75 млн в год.

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