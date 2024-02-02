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Сможет ли ЦСКА избежать счёта 0-6 в сезонной серии со СКА?

Сможет ли ЦСКА избежать счёта 0-6 в сезонной серии со СКА?
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Сегодня, 2 февраля, в рамках встречи регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА примет на «ЦСКА-Арене» санкт-петербургский СКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Это уже шестая очная встреча команд в нынешнем регулярном чемпионате. Во всех предыдущих пяти матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.

«Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе: сможет ли ЦСКА избежать счёта 0-6 в сезонной серии со СКА?

Опрос можно пройти, перейдя по ссылке.

Напомним, в нынешнем сезоне СКА, набрав 79 очков в 57 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. ЦСКА (65), – на шестой строчке.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.

Примечательно, что обе команды идут на серии из побед – СКА одержал три кряду, а ЦСКА – две.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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П1
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П2
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