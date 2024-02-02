Жена Овечкина опубликовала фото в стильном розовом образе в компании своего мужа

Анастасия Шубская, жена 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в социальных сетях опубликовала совместный с мужем снимок, продемонстрировав публике свой стильный образ в розовом цвете.

Овечкин же предстал в строгом стиле – белый верх и чёрный низ.

Фото: Социальные сети Анастасии Шубской.

Ранее из социальных сетей стало известно, что семья проводит совместный отпуск в Дубае (ОАЭ). Сейчас в розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ возникла пауза из-за проведения Матча звёзд НХЛ – 2024.

Овечкин играет с детьми на пляже в Дубае. Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием при показателе полезности «-17».