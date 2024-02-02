Бывший нападающий сборной России оценил игру Никиты Кучерова в текущем сезоне

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал выступления 30-летнего российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Игра Кучерова в этом сезоне? Стабильно. Стабильно классно (смеётся). Прям достойно, молодец! И в том сезоне его игра радовала. Нормально всё должно быть. Хотелось бы, чтобы и в плей-офф так же играл», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которых отметился 85 (32+53) результативными действиями при показателе полезности «+5». Он является лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне, опережая Натана Маккиннона (84) из «Колорадо Эвеланш» и представителя «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка (72).