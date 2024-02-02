Красоткин займёт место в воротах «Сибири» в матче с «Амуром». Он не играл почти месяц

«Сибирь» назвала состав на предстоящий важнейший домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф в Восточной конференции.

Так, стало известно, что впервые с 8 января, когда «Сибирь» встречалась всё с тем же «Амуром» (0:4), место в воротах новосибирцев займёт 26-летний российский вратарь Антон Красоткин, который в последнее время долечивал травму спины. Изменения также произошли и в сочетаниях игроков.

Сочетания звеньев «Сибири» на игру с «Амуром». Фото: Социальные сети «Сибири».

Напомним, восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции занимает нижнекамский «Нефтехимик», набрав 59 очков в 59 матчах. Далее идёт «Амур» (55), а затем «Сибирь» (53). При этом «Амур» (57 игр) провёл на две встречи меньше, чем «Нефтехимик» (59 игр), и на одну меньше, чем «Сибирь» (58 игр).