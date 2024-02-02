Журналист The Hockey Writers предположил, что Шарангович может оказаться в «Каролине»

Зак Мартин, журналист североамериканского издания The Hockey Writers, предположил, что 25-летний белорусский нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович может пополнить состав «Каролины Харрикейнз» в преддверии приближающегося дедлайна в НХЛ.

«В интересах «Харрикейнз», возможно, было бы найти нападающего, способного создать глубину состава, который мог бы играть по обе стороны флангов атаки или даже в центре, если это будет необходимо. У «Флэймз» есть один такой универсальный нападающий, который может играть на всех трёх позициях и может заинтересовать генерального менеджера «Харрикейнз» Дона Уодделла.

Шарангович – он дал бы «Харрикейнз» профиль результативного нападающего, который мог бы играть в шестёрке лучших или в любом месте, где он им понадобится. Егор может играть на всех позициях в атаке, при этом он также полезен и при игре в неравных составах.

Его среднегодовая зарплата в $ 3,1 млн составит лишь 3,71% от потолка, а срок контракта даст им больше гибкости в межсезонье, так как целый ряд игроков «Харрикейнз» выходят на рынок неограниченно-свободных агентов.

Обмен, который мог бы сработать для обеих команд, включил бы перспективного защитника Скотта Морроу, Мартина Нечаса и выбор «Харрикейнз» во втором раунде 2024 года. Возможно, «Флэймз» не хотят отдавать Шаранговича, но обмен всегда возможен, если цена будет подходящей.

«Харрикейнз» было бы полезно узнать о доступности Шаранговича, чтобы помочь заполнить дыры в их составе. Потерять Нечаса будет тяжело, но, если «Каролина» хочет выиграть Кубок Стэнли, такие игроки, как Мартин, могут стать тем, от чего команде придётся отказаться, чтобы приобрести нужные дополнения к составу», — считает Мартин.

Напомним, в нынешнем сезоне Шарангович принял участие в 49 матчах в составе «Калгари», в которых отметился 35 (20+15) результативными действиями при показателе полезности «-14».