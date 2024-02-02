Алексей Терещенко оценил шансы «Тампы» на выход в плей-офф

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко выразил мнение о текущих шансах «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выход в плей-офф НХЛ.

«Для начала надо, чтобы «Тампа» вышла в плей-офф, согласен. Конечно, она должна выходить! Ещё и от Василевского многое зависит. Он же много пропустил. Вратарь важен. Будем смотреть, переживать. Будем надеяться, что «Тампа» с Сергачёвым и Василевским попадёт в плей-офф и будет играть на высочайшем уровне», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Тампа-Бэй», набрав 59 очков в 50 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В ближайшей встрече после паузы на Матч звёзд НХЛ – 2024 подопечные Джона Купера сыграют на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» (8 февраля).