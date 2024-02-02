Казинс — лидер в анонимном опросе про игроков НХЛ, которым бы хотелось разбить лицо

Журналисты The Athletic провели анонимный опрос игроков НХЛ, попросив их назвать хоккеистов лиги, которым им бы хотелось разбить лицо.

В исследовании с большим преимуществом лидером оказался канадский нападающий Ник Казинс из «Флориды Пантерз», набравший 28% голосов, второе место у варианта ответа «другой игрок» (16%), а замкнул тройку Брэд Маршан из «Бостон Брюинз» (14%).

Единственным российским представителем в опросе оказался защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров, занявший 17-е место с показателем в 1,36%.

Напомним, в нынешнем сезоне Казинс принял участие в 37 матчах за «Флориду», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «-10» и 20 минутах штрафного времени.