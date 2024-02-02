«Эти люди, наверное, с ума посходили». Фетисов — об отказе Латвии играть с Россией

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал принятие закона, который запрещает сборным Латвии играть с командами из России и Беларуси.

«Мы точно ничего не потеряем, если не будем играть с латвийцами, 100 процентов. Не потеряем в плане возможностей развития нашей игры на законодательном уровне. Мы их не заставляли принимать такое решение.

Эти люди, наверное, с ума посходили, есть же общепринятые правила, что спорт вне политики, это мосты, отношения и много чего. Рано или поздно ситуация поменяется, закон опять менять надо будет? Соревнуются в этом безумии, кто более абсурдные решения, законы примет», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, о принятии соответствующего закона в Латвии стало известно накануне. Ограничение распространяется как на взрослые, так и на юношеские сборные. При этом латвийским спортсменам нельзя играть с россиянами и белорусами даже при условии, если те будут под нейтральным флагом.