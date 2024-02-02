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Легионер «Сибири» Фёдор Гордеев присутствует на матче клуба в майке «Я русский»

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». После первого периода счёт равный, 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На матче присутствует защитник сибирского клуба Фёдор Гордеев, спортивное гражданство которого является американским. Хоккеист надел майку с надписью «Я русский».

Напомним, в связи с его участием в матчах вместе с ещё тремя легионерами команды, с новосибирского клуба было снято четыре очка за нарушение лимита. «Сибирь» подала на это решение Континентальной хоккейной лиги апелляцию, которая будет рассмотрена 6 февраля.

Гордеев в нынешнем сезоне сыграл 40 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.