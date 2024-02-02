Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Сибири» ушёл в раздевалку после попадания шайбы в лицо

Тренер «Сибири» ушёл в раздевалку после попадания шайбы в лицо
Комментарии

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт третий период, счёт равный, 3:3.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Андреофф (Коротков) – 00:45 (5x5)     1:1 Балдаев – 09:35 (5x5)     1:2 Коршков (Балдаев, Бочаров) – 23:04 (5x5)     1:3 Гуркин (Дрозг) – 34:02 (5x4)     2:3 Климович (Аланов, Гоголев) – 36:23 (5x5)     3:3 Аланов (Хамидуллин, Андреофф) – 43:43 (5x5)     4:3 Назаров – 65:00    

В одном из игровых эпизодов третьего периода шайба попала в тренера новосибирского клуба Александра Завьялова. Специалист, держась за лицо, ушел со скамейки вместе с врачом в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Ак Барсом» 5 февраля. «Амур» 4 февраля в Астане встретится с местным «Барысом».

Материалы по теме
Видео
Вратарь «Амура» Бобков в игре с «Сибирью» пропустил шайбу из средней зоны
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android