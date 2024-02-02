Тренер «Сибири» ушёл в раздевалку после попадания шайбы в лицо

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт третий период, счёт равный, 3:3.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В одном из игровых эпизодов третьего периода шайба попала в тренера новосибирского клуба Александра Завьялова. Специалист, держась за лицо, ушел со скамейки вместе с врачом в раздевалку.

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В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Ак Барсом» 5 февраля. «Амур» 4 февраля в Астане встретится с местным «Барысом».