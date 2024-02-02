Тренер «Сибири» ушёл в раздевалку после попадания шайбы в лицо
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В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт третий период, счёт равный, 3:3.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Андреофф (Коротков) – 00:45 (5x5) 1:1 Балдаев – 09:35 (5x5) 1:2 Коршков (Балдаев, Бочаров) – 23:04 (5x5) 1:3 Гуркин (Дрозг) – 34:02 (5x4) 2:3 Климович (Аланов, Гоголев) – 36:23 (5x5) 3:3 Аланов (Хамидуллин, Андреофф) – 43:43 (5x5) 4:3 Назаров – 65:00
В одном из игровых эпизодов третьего периода шайба попала в тренера новосибирского клуба Александра Завьялова. Специалист, держась за лицо, ушел со скамейки вместе с врачом в раздевалку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Ак Барсом» 5 февраля. «Амур» 4 февраля в Астане встретится с местным «Барысом».
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