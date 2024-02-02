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Экс-тренер сборной России объяснил, с чем связана серия поражений «Торпедо»

Экс-тренер сборной России объяснил, с чем связана серия поражений «Торпедо»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неудачной серии нижегородского «Торпедо» в последних встречах.

«Кризис «Торпедо»? Я бы не сказал, что их штормит. Сейчас хоккей входит в более острую фазу, когда команды начинают бороться не просто за плей-офф, а за место в плей-офф, от которого многое будет зависеть. Тем более что со второго этапа начинаются перекрёстные матчи, и здесь очень важно, какое место ты будешь занимать. Поэтому то, что у «Торпедо» сейчас идут сложные игры и они не всегда справляются, это больше заслуга их соперников, которые мобилизуются до такой степени, чтобы получить наиболее выгодные позиции», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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