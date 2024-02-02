Гострудинспекция объявила предостережение «Салавату Юлаеву»

Гострудинспекция объявила предостережение хоккейному клубу «Салават Юлаев», сообщается на сайте ведомства.

Такую меру профилактики нарушения обязательных требований трудового законодательства в адрес АНО «ХК «Салават Юлаев» надзорный орган применил в связи с опубликованной в СМИ информацией о блокировке налоговым органом счетов хоккейного клуба. Данная ситуация может повлечь за собой нарушение сроков выплаты заработной платы сотрудникам АНО «ХК «Салават Юлаев». Предостережение направлено в целях недопущения впредь работодателем подобных нарушений трудового законодательства.

Напомним, 30 января 2024 года счета «Салавата Юлаева» были арестованы из-за долгов. Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа. Уфимский клуб уже имел проблемы с долгами в прошлом сезоне. Так, с февраля 2023 года «Салават Юлаев» задерживал заработную плату игрокам и персоналу клуба. Общий долг уфимского клуба составлял 251 млн рублей. Руководству удалось полностью погасить долги лишь в начале июня 2023 года.

Позже в клубе заявили, что погасят всю задолженность 1 февраля.