«Сибирь» дома отыгралась с 1:3 и победила «Амур» по буллитам

В Новосибирске закончился единственный матч игрового дня регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Амур». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
На 45-й секунде первого периода Энди Андреофф с передачи Никиты Короткова открыл счёт в матче. В середине периода Виктор Балдаев восстановил равенство в счёте.
На четвёртой минуте второго периода Егор Коршков с передач Виктора Балдаева и Станислава Бочарова вывел хабаровский клуб вперёд. На 15-й минуте периода Ефим Гуркин с передачи Яна Дрозга сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Иван Климович с передач Егора Аланова и Павла Гоголева сократил отставание хозяев до минимума.
На старте третьего периода Егор Аланов с передач Динара Хамидуллина и Энди Андреоффа сравнял счёт, забросив из средней зоны.
В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Михаила Назарова.
- 2 февраля 2024
-
18:14
-
18:04
-
18:00
-
17:44
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:10
-
16:59
-
16:55
-
16:46
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:37
-
15:30
-
15:27
-
15:09
-
14:56
-
14:37
-
14:30
-
14:22
-
14:14
-
14:04
-
13:36
-
13:24
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:30
-
12:20