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«Сибирь» дома отыгралась с 1:3 и победила «Амур» по буллитам

«Сибирь» дома отыгралась с 1:3 и победила «Амур» по буллитам
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В Новосибирске закончился единственный матч игрового дня регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Амур». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

На 45-й секунде первого периода Энди Андреофф с передачи Никиты Короткова открыл счёт в матче. В середине периода Виктор Балдаев восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Егор Коршков с передач Виктора Балдаева и Станислава Бочарова вывел хабаровский клуб вперёд. На 15-й минуте периода Ефим Гуркин с передачи Яна Дрозга сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Иван Климович с передач Егора Аланова и Павла Гоголева сократил отставание хозяев до минимума.

На старте третьего периода Егор Аланов с передач Динара Хамидуллина и Энди Андреоффа сравнял счёт, забросив из средней зоны.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Михаила Назарова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Андреофф (Коротков) – 00:45 (5x5)     1:1 Балдаев – 09:35 (5x5)     1:2 Коршков (Балдаев, Бочаров) – 23:04 (5x5)     1:3 Гуркин (Дрозг) – 34:02 (5x4)     2:3 Климович (Аланов, Гоголев) – 36:23 (5x5)     3:3 Аланов (Хамидуллин, Андреофф) – 43:43 (5x5)     4:3 Назаров – 65:00    
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